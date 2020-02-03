В Якутске почтили память защитников Сталинграда

Ровно 77 лет назад, 2 февраля 1943 года, полным разгромом немецко-фашистских войск завершилась Сталинградская битва – самое кровопролитное сражение в мировой истории.

Почти 200 дней шли ожесточенные бои за каждый квартал, за каждый дом. События 2 февраля 1943 года стали поистине судьбоносными для страны и всего мира, и подвиг Сталинграда во все времена будет символизировать героизм армии и народа.

В воскресенье, в честь годовщины этого знаменательного исторического события, активисты молодежи Якутска вместе с ветеранами отдали дань памяти и уважения участникам Сталинградской битвы, возложив цветы к мемориальной плите городу-герою Сталинграду на площади Победы.

В этот же день сотрудники Управления молодежи и семейной политики Окружной администрации Якутска поздравили с исторической датой единственного участника Сталинградской битвы, проживающего в столице, Петра Прокопьевича Рыбкина, бойца третьей пулеметной роты третьего батальона 960-го полка 299-ой дивизии. Петру Прокопьевичу 96 лет, кавалер орденов Славы и Отечественной войны, награжден медалями «За отвагу», «За битву под Сталинградом» и другими медалями.