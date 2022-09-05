В Якутске почтили память великого тренера

В Якутске сегодня, 5 сентября, возложили цветы к памятнику заслуженного тренера СССР Дмитрия Коркина, давшего начало развитию вольной борьбы в Якутии. В этот день спортивная общественность, ученики и родные почтили память известного тренера и вспомнили его труды и заслуги добрыми словами, передает Sportyakutia.ru

В торжественной церемонии возложения цветов приняли участие первый заместитель министра по физической культуре и спорту Якутии Александр Бугаев, ученики Дмитрия Коркина — серебряный призер Олимпийских игр Александр Иванов, Победитель Игр доброй воли Василий Гоголев, супруга Дмитрия Петровича Александра Коркина, а также ветераны спорта, спортивная общественность, родные и близкие тренера.



Дмитрий Петрович Коркин — якутский советский тренер по вольной борьбе, заслуженный учитель Якутской АССР, заслуженный тренер Якутской АССР, РСФСР и СССР. В стенах его школы воспитывались 448 борцов, из которых вышли 175 мастеров спорта СССР, 12 мастеров спорта международного класса, 4 заслуженных мастера спорта СССР. В 1970-ые годы он также воспитал лучших мировых борцов — олимпийских чемпионов Романа Дмитриева и Павла Пинигина.

Напомним, что в конце октября в Якутске пройдет традиционный турнир по вольной борьбе памяти заслуженного тренера СССР Дмитрия Коркина.



