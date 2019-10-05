В Якутске почтили память великого педагога

Во Всемирный день учителя педагоги, общественность и жители столицы республики возложили цветы к памятнику Михаилу Алексееву — великому педагогу Якутии. Горожан поздравил глава региона Айсен Николаев, сообщает ЯСИА.

В Якутии стало доброй традицией возлагать цветы к памятнику Михаилу Алексееву в профессиональный праздник педагогов.

«Для Якутии с ее огромными территориями и богатствами образование играет ключевую роль. Будущее республики — в руках наших учителей. То, как преподавал Михаил Андреевич и другие замечательные педагоги, будет передаваться новым поколениям«, — сказал Айсен Николаев.

Также во время церемонии вручили государственные награды — звание «Заслуженного учителя республики» получила преподаватель музыки школы №7 Светлана Мегина, а заместителя директора СОШ 10 Надежду Дуда отметили знаком отличия «Гражданская доблесть».