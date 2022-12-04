В Якутске почтили пaмять первого секретаря обкома КПСС Юрия Прокопьева

На днях в Зале Республики Дома Правительства № 1 состоялось торжественное заседание общественности, посвященное 90-летию со дня рождения видного государственного и политического деятеля Якутии, первого секретаря Якутского обкома КПСС в 1982 — 1991 годах Юрия Прокопьева.

Открыл заседание вступительным словом руководитель администрации главы и правительства РС(Я) Георгий Михайлов. С большим и содержательным докладом о жизни и деятельности Юрия Прокопьева выступил первый секретарь Якутского рескома КПРФ, заместитель Председателя Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Виктор Губарев.

Со своими воспоминаниями о легендарной личности Юрия Прокопьева выступили: члены Якутского рескома КПРФ Артур Алексеев, Георгий Артемьев, заместитель главы Верхневилюйского улуса Сергей Михалев, общественный активист Михаил Санников, дочь юбиляра, преподаватель СВФУ Наталья Прокопьева. Ораторы отметили высокие духовные, нравственные черты характера Юрия Прокопьева, его выдающиеся деловые способности, и главное, что он никогда не изменял своим принципам.

Имя и дела этого выдающегося деятеля Якутии, отметили они, навсегда останутся в памяти народа. Заседание украсили своими номерами известные исполнители песен Владимир Заболоцкий и Надежда Сгонникова. В работе собрания также приняли участие народные депутаты Республики Саха (Якутии), коммунисты, ветераны тыла, труда и представители общественных организаций.

В фойе Зала Республики были развернуты выставки, посвященные 90-летию Юрия Прокопьева, подготовленные Национальным архивом РС(Я) и Якутским государственным объединенным музеем

истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского. В завершение заседания состоялось общее фотографирование.

Иннокентий РОМАНОВ, второй секретарь Якутского рескома КПРФ по идеологии.

Фото Василия КОНОНОВА.

Сегодня вниманию читателей предлагаем статью Виктора Губарева о Юрии Прокопьеве.

Достоин светлой памяти народа

Исполнилось 90 лет со дня рождения видного государственного и политического деятеля, первого секретаря Якутского обкома КПСС с 1982 по 1991 год Юрия Николаевича Прокопьева.

Отмечая эту юбилейную дату, мы отдаем дань памяти большому государственному деятелю не только Якутии, но и всей страны. Решая задачи социально-экономического развития республики, он делал это в контексте общегосударственных задач Советского Союза, Российской Федерации — единого народнохозяйственного комплекса могучей державы.

Развитие алмазо-, золото-, угле-, газо-, оловодобывающих отраслей промышленности, энергетики, строительства автомобильных и железных дорог — всех спектров экономики требовало каждодневного, неимоверного напряжения его сил, ума, знаний, энергии. Такая титаническая работа под силу немногим, только избранным.

Он родился 14 июля 1932 года в селе Нюрба Нюрбинского района в многодетной семье. Отец Николай Васильевич всю жизнь проработал бухгалтером, рано стал сиротой, воспитывался у дедушки и всего лишь полтора года проучился в Вилюйском училище. Мать Марина Афанасьевна занималась домашним хозяйством. Она родила 12 детей, из них 10 умерли в младенческом возрасте, осталось двое: 11-й ребенок Юрий и 12-й его сестра Тамара — будущий заслуженный учитель РСФСР и ЯАССР.

В поисках лучшей доли семья переехала в Верхневилюйск, когда Юрию Николаевичу было три года. В их доме всегда царила тяга к знаниям, ко всему новому. Эту прекрасную черту Юрий Николаевич сохранил на всю жизнь, передал своим дочерям и внукам. Как он сам вспоминал, читал все, что имелось дома и у соседей.

Когда отец ушел на фронт, он стал кормильцем в семье. Юрий со своими сверстниками собирал хлебные колоски на колхозных полях, заготавливал дрова, обжигал кирпичи. Времена были трудные и голодные, надо было и учиться, и работать.

…И победа пришла. Закончилось опаленное войной детство. Нужно было работать, учиться, чтобы быстрее восстанавливать Советскую страну. Окончив Якутский пединститут, Юрий получил специальность “учитель русского языка и литературы” для якутских школ и начал работать учителем в Верхневилюйской средней школе, которая сегодня носит его имя.

Комсомол стал переломным моментом в его биографии. В 1956 году Юрия избрали первым секретарем Верхневилюйского райкома ВЛКСМ. В 1959 году его, молодого, инициативного лидера районной комсомольской организации, избрали секретарем Якутского обкома комсомола. И эта была серьезная школа политической и организаторской работы. А дальше — начинается партийная работа в аппарате обкома КПСС, учеба в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС.

Проучившись там три года, Юрий Николаевич защитил кандидатскую диссертацию на тему “Становление и развитие романа в якутской и бурятской литературе”. Продолжая тему диссертации, он опубликовал книгу “От рассказа к роману” и ряд статей. Он с головой ушел в работу и мог бы стать блестящим ученым, но вновь его призвала партия.

С 1967 года началась его большая партийная карьера. Более десяти лет работает заведующим отдела пропаганды, затем секретарем обкома партии по идеологии. По его инициативе в оленеводческих бригадах Крайнего Севера создавались Красные чумы, куда завозилась периодическая печать, литература по общественно-политической и сельскохозяйственной тематике, литературно-художественные журналы, книги. Тогда же и был решен вопрос о постоянной ставке чумработниц.

Была разработана специальная программа по экономическому образованию трудящихся, на предприятиях и в организациях вводился экономический всеобуч. На базе Верхневилюйской школы была создана первая физико-математическая школа Михаила Алексеева, потом такие школы стали появляться в других районах и городах. Со стороны обкома партии стало уделяться внимание развитию науки в республике. Открывались новые институты на базе Якутского филиала академии наук, новые факультеты в Якутском госуниверситете.

Важным моментом в идеологической сфере обкома партии была работа по реабилитации трех якутских реалистов-просветителей — Кулаковского, Неустроева, Софронова. Была признана прогрессивность этих представителей национальной интеллигенции. Юрий Николаевич Прокопьев сделал для этого немало. В 1978 году в республике отмечали 100-летие со дня рождения А.Е. Кулаковского, чьи труды долгое время не переводились на русский язык. Активизировалась работа Союза писателей Якутии по организации творческих вечеров и дней культуры.

В августе 1978 года бюро обкома КПСС рекомендовало Юрия Прокопьева на должность первого секретаря Якутского горкома КПСС. Столица республики — сложнейший хозяйственный комплекс. Проблем в Якутске было много, но вначале определили главные — коммунальное хозяйство, строительство жилья, расселение людей из аварийных домов. Горком партии стал настойчиво добиваться от республиканских и союзных властей строительства в Якутске собственного домостроительного комбината.

В Якутске было огромное количество объектов долгостроя. Так, Якутский оперный театр числился в долгострое 11 лет. За время руководства Юрия Николаевича в Якутске построили Дворец пионеров, республиканскую больницу, Дворец культуры, Зал борьбы, школы и детские сады, в том числе школу № 26 и другие крупные объекты. Город начал менять свой облик, приобретать по-настоящему вид столицы автономной республики. В 1982 году Якутск наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Большой заслугой Юрия Прокопьева является разработка обоснования постановления ЦК КПСС, а затем специального постановления Правительства РСФСР о социально-экономическом развитии города Якутска. Личный авторитет Юрия Николаевича, его умение смотреть, видеть корни проблемы, найти правильный выход из сложной ситуации помогали решать все сложные вопросы города.

В 1982 ушел из жизни первый секретарь Якутского обкома КПСС Гавриил Чиряев. 18 лет он руководил республикой. Он оставил о себе самую добрую память. Ему поставлены памятники, одна из улиц Якутска носит его имя. Высокий интеллект, целеустремленность, внешняя и внутренняя культура, умение внимательно выслушать любого человека, скромность и отсутствие всякого чванства создали ему заслуженный авторитет.

В июне 1982 года Юрия Прокопьева избрали на пост первого секретаря Якутского обкома КПСС. Юрий Николаевич руководил республиканской партийной организацией с 1982 года по август 1991-го — 9 лет. Это был думающий руководитель, умеющий видеть не только задачи сегодняшнего дня, но и перспективы будущего. Его отличали энциклопедические знания, начитанность. Чтобы поднять социально-экономический уровень в республике, нужно было развить экономику, производство, создать надёжное энергообеспечение, транспортную сеть, построить горнодобывающие предприятия. В первой половине 80-х годов заложили основы строительства горно-обогатительного комбината на месторождении алмазов “Юбилейная”, началось строительство подземного рудника “Интернациональный”.

Алмазники испытывали дефицит в электроэнергии: начали строительство Вилюйской ГЭС-3. За короткий срок был построен оловорудный горно-обогатительный комбинат в Депутатском Усть-Янского района с современной инфраструктурой — крупнейший объект на Крайнем Севере.

Пришлось долго доказывать в Москве целесообразность добычи олова в Якутии. В стране олова не хватало и покупали его в Боливии, а в Якутии лежали большие запасы. И добились: комбинат, дорогу, социальные объекты построили за какие-то два-три года. Тогда же получили добро на строительство Адычанской ГЭС, которая бы обеспечила постоянной энергией Усть-Янский, Абыйский, Верхоянский районы. Доказали необходимость строительства железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск, ее эффективность и окупаемость.

Он продолжил решение задач, поставленных Гавриилом Чиряевым, — более глубокое и широкое геологическое изучение территории республики. В 80-е годы по объему вкладываемых в геологию средств Якутия занимала второе место в СССР после Тюмени. Все это давало отдачу и позволяло руководству республики в любых инстанциях обоснованно ставить свои вопросы.

Развивался Южно-Якутский территориально-производственный комплекс и молодой город Нерюнгри, который мы теперь называем южной столицей Якутии.

Особое внимание уделялось Крайнему Северу и Заполярью. Так, в Нижнеколымском районе бесперебойно работали крупное авиационное предприятие, Зеленомысский морской порт, создавалась база крупного домостроения. А оленеводческий совхоз “Нижнеколымский” был одним из передовых хозяйств республики. Так же как и совхоз “Томпонский” под руководством Василия Кладкина в селе Тополиное Томпонского района. В 1984 году выпускники Тополинской средней школы обратились к школьникам с призывом: “Всем классом — в оленеводство!” Призыв был поддержан. Оленеводство нуждалось в молодых кадрах.

Строились школы, больницы, клубы на селе. В первых классах по месту жительства места хватало всем. Именно во времена Юрия Николаевича началось строительство Якутского клинико-диагностического центра — Национального центра медицины. Забота о здоровье трудящихся была всегда первоочередным делом.

Республика в советские годы развивалась уверенно, динамично. Об этом говорит и рост численности населения. Уже в 1986 году численность населения Якутии достигла 1 миллиона 25 тысяч человек. А в 1991 году нас было 1 миллион 118 тысяч 983 человека. Дальше после развала СССР, с 1992 по 2014 год население стало уменьшаться. Закрылись поселки, предприятия, люди уезжали. Особенно из Арктики. И уже 30 лет после распада СССР мы не можем достигнуть миллиона жителей (сейчас 992 115). И это на огромной территории в 3,1 миллиона квадратных километров, 40% которой за Полярным кругом, с тремя часовыми поясами. И с несметными богатствами, заложенными в ее недрах.

Время, когда Юрий Прокопьев находился у руля республики, — это одна из самых ярких страниц в жизни Якутии, навсегда вошедшая в анналы истории. За достойный вклад в развитие страны, успех в хозяйственном и культурном строительстве Якутская АССР награждена орденами Ленина, Октябрьской революции, Дружбы народов. Якутия стала динамично развивающимся регионом, устремленным в будущее, достигнув в статусе автономии впечатляющих результатов в социально-экономическом и общественно-политическом развитии.

Но реализации всего намеченного не суждено было сбыться. В стране началась перестройка, сменившаяся смутным периодом конца 80-х начала 90-х годов. Трагедию распада огромной страны, смену общественного строя Юрий Николаевич воспринял очень болезненно, находясь на посту первого секретаря Якутского обкома КПСС.

После развала СССР и роспуска КПСС Юрий Николаевич некоторое время оставался без работы. По прошествии некоторого времени его опыт, знания были востребованы на благо республики в новых реалиях. Он работал в Верховном Совете РС(Я), заместителем генерального директора по науке Федеральной программы социально-экономического развития РС(Я), советником Президента РС (Я) Штырова. Избирался депутатом Ил Тумэна, был председателем комитета по экономической и инвестиционной политике.

Весь трудовой путь Юрия Прокопьева — это жизнь, отданная народу.