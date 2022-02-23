В Якутске почтили память павших воинов-якутян на озере Ильмень

В День защитника Отечества, 23 февраля в г. Якутске состоялся торжественный митинг с возложением цветов, посвященный 79-летию со дня гибели воинов-якутян на озере Ильмень в годы Великой Отечественной войны.

Руководство республики и города отдали дань памяти минутой молчания павшим воинам-якутянам, бойцам лыжной бригады, пожертвовавшим своей жизнью за освобождение Старой Руссы. Сражение, произошедшее 23 февраля 1943 г. в Старорусском районе Новгородской области остается в памяти якутян как одно из самых кровопролитных, унесших жизнь сотни солдат, где было много раненых и пропавших без вести.

Противник, находившийся на высоком берегу, в течение всего дня вел непрекращающийся пулеметно-минометный огонь, а якутские стрелки были вынуждены наступать по открытому пространству замерзшего Ильменя. Под этим обстрелом и треснутым льдом, под которым находилась ледяная вода, остаться в живых было почти что невозможно.

Существует поверье, что павшие на поле сражения воины, превращаются в журавлей. И поэтому во многих городах установлены памятники с летящими журавлями, одно из них находится в г. Якутске.

В церемонии возложения цветов приняли участие председатель Госсобрания Ил Тумэн Алексей Еремеев, руководитель администрации главы и правительства республики Георгий Михайлов, председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, и.о. главы г. Якутска Алексей Корнилов, а также народные депутаты Ил Тумэн, представители войсковой части города Якутска, общественность.

Георгий Михайлов отметил что, трагедия на озере Ильмень унесла жизнь воинов-якутян, которые могли бы стать отцами и продолжить свой род. Он подчеркнул о необходимости рассказывать детям, какой ценой нам досталось мирное небо над головой.

Сегодня правительство республики, постоянное представительство Якутии организуют выезд якутян из Санкт-Петербурга в Старорусский район Новгородской области, где пройдут торжественные митинги и будут возложены цветы.