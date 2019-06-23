В Якутске почтили память павших в Великой Отечественной войне

22 июня, в День памяти и скорби жители Якутска возложили цветы к памятнику воинам-якутянам на площади Победы.

В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель министра труда и социального развития РС(Я) Иван Алексеев, первый заместитель главы города Якутска Владимир Федоров, первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, заместитель военного комиссара РС (Я) Аркадий Саввинов, председатель республиканского Совета ветеранов Вильям Иванов, ветераны войны и тыла, представители общественных объединений и молодежи.

Выступая перед собравшимися, первый заместитель министра труда и социального развития РС (Я) Иван Алексеев подчеркнул важность сохранения памяти воинов-героев. «78 лет назад наши земляки, как и мы, праздновали национальный праздник Ысыах, готовились к сенокосу, молодые люди занимались вопросами поступления в учебные заведения и трудоустройства. Но многому не суждено было сбыться – началась Великая Отечественная война, которая продолжалась четыре года и унесла миллионы жизней наших граждан. Многие якутяне полегли на полях сражений», — сказал Иван Алексеев и напомнил, что в Якутии с 1 января 2019 года вступил в силу закон о мерах поддержки детей войны.

Первый заместитель главы Якутска Владимир Федоров призвал чтить память дедов и прадедов. «Мы должны помнить историю кровопролитной войны, вся страна поднялась на защиту Родины. Многие города и села Советского Союза освобождали наши земляки – Севастополь, Ленинград, Керчь, Новороссийск. В ожесточенных боях на Сапун-горе при освобождении Крыма принимал участие мой дед. Наш долг – передавать память о подвиге победителей от поколения к поколению. Наши дети и внуки должны помнить, какой ценой досталась Победа. Это нужно не мертвым, это нужно живым», — подчеркнул Владимир Федоров.

Председатель республиканского Совета ветеранов Вильям Иванов обратился к молодежи и школьникам, которые зачастую не понимают смысла слов «война», «убийство» и «смерть», и призвал, чтобы преподаватели, родители, дедушки и бабушки рассказали детям о защите Брестской крепости или о Доме Павлова в Сталинграде.

22 июня объявлен Днем памяти и скорби указом президента России от 8 июня 1996 года.

В этот день в память о начале Великой Отечественной войны, унесшей более 27 миллионов жизней советских людей, приспускаются государственные флаги. Жители России вспоминают начало Великой Отечественной войны минутой молчания, по всей стране проходят различные патриотические акции.