В Якутске почтили память Николая Черского и Михаила Новопашина

4 февраля, в преддверии Дня науки, сотрудники Института горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» почтили память выдающихся ученых Якутии и возложили цветы к мемориальной доске член-корреспондента РАН Михаила Дмитриевича Новопашина и к бюсту академика АН СССР Николая Васильевича Черского.

Директор ИГДС СО РАН, доктор технических наук Сергей Михайлович Ткач отметил, что сотрудники Института хорошо помнят Михаила Дмитриевича Новопашина. «Его сильно не хватает в это революционное время реформ», — подчеркнул Ткач.

У бюста академика Сергей Ткач заметил, что 2 февраля исполнилось 115 лет со Дня рождения Николая Васильевича Черского, выдающегося ученого, внесшего огромный вклад в развитие науки. Сергей Михайлович поздравил коллег с наступающим профессиональным праздником, пожелал им семейного благополучия, здоровья и успехов в научной деятельности.

Справка:

Николай Васильевич Черский (02.02.1905 – 11.06.1994) — выдающийся ученый в области геологии и горных наук, организатор и первый руководитель Института горного дела Севера Сибирского отделения Российской академии наук. Доктор технических наук. Участник Великой Отечественной войны 1941-45 гг. Герой Социалистического труда, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, Дружбы народов, «Знак Почета». Н.В. Черский — заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия), почетный гражданин г. Якутска.

После окончания Института механиков водного транспорта с 1934 по 1943 годы он работал прорабом, начальником участка, главным инженером завода «Уралстальмост», затем треста «Газгольдерстрой», начальником управления Наркомнефтепрома СССР. С 1943 года сражался на полях Великой Отечественной войны. Победу встретил в должности начальника разведки штурмовой бригады резерва Верховного Главнокомандующего. С 1945 года Николай Васильевич снова работает в нефтегазодобывающей промышленности. Окончил высшие инженерные курсы и Академию нефтяной промышленности.

Начиная с 1953 года, жизнь и деятельность Н.В. Черского неразрывно связаны с развитием народного хозяйства и науки Якутии. Работая начальником Якутского геологического управления, он внес большой вклад в изучение геологии недр и нефтегазоносности территории республики. При непосредственном участии Н.В. Черского геологами-нефтяниками в 1956 году было открыто первое в Якутии Усть-Вилюйское месторождение природного газа.

В 1955 году Н.В. Черский приглашается на работу в Якутский филиал СО АН СССР на должность заместителя председателя Президиума. С 1964 по 1987 гг. он работал председателем Президиума. В 1968 году избирается членом-корреспондентом, а в 1981 — действительным членом Академии наук СССР.

Развитие нефтегазодобывающей промышленности было одним из основных направлений научной деятельности Н.В. Черского. Он по праву считается одним из первооткрывателей обширной Лено-Вилюйской нефтегазоносной провинции. Благодаря личным усилиям Н.В. Черского в 1967 году правительством страны было принято решение о строительстве газопровода в Якутии. Совместно с коллегами из Новосибирска и Москвы Н.В. Черским была установлена возможность нахождения газа в земной коре в твердом состоянии. В 1971 году это научное открытие было зарегистрировано Комитетом по делам изобретений и открытий СССР.

Николаем Васильевичем Черским создана научная школа по геологии и технологии разработки газогидратных месторождений и сейсмотектонических процессов преобразования органического вещества. Под руководством Н.В. Черского защищено 10 докторских и 30 кандидатских диссертаций.

Широта диапазона научных исследований Н.В. Черского и глубина его познаний во многих областях науки и техники ярко проявились в создании совместно с другими учеными новой оригинальной гипотезы образования алмазов в земной коре, подтвержденной практикой поисков месторождений алмазов и синтеза искусственных алмазов.

В 1980 году по инициативе Н.В. Черского создается Институт горного дела Севера, и он становится его первым директором.

Николай Васильевич Черский был членом Президиума СО АН СССР, научного совета АН СССР по физико-техническим проблемам разработки полезных ископаемых, научного совета Миннефтепрома и Мингазпрома СССР и ряда других объединений ученых, кроме того, Николай Васильевич руководил кафедрой техники и технологии разведки месторождений полезных ископаемых Якутского госуниверситета.

В 2002 году Институту горного дела Севера СО РАН было присвоено имя Н.В. Черского.

Михаил Дмитриевич Новопашин (29.04.1946 – 05.09.2010) — выдающийся ученый, специалист в области механики деформируемого твердого тела и горных пород, член-корреспондент РАН, академик АН РС (Я), профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия).

В 1968 году успешно окончил Рижский Краснознаменный институт инженеров Гражданской авиации и далее остался там же в аспирантуре на кафедре сопротивления материалов. В 1972 году успешно защитил кандидатскую диссертацию, начал работать в научно-исследовательском секторе РКИИГА.

В 1973 году перевелся в Институт физико-технических проблем Севера СО РАН, где проработал до 1995 года, пройдя все ступени роста как ученый и организатор — от младшего научного сотрудника до заместителя директора по научной работе.

В 1989 году защитил докторскую диссертацию в Объединенном совете при Президиуме СО РАН на тему «Упругопластическое деформирование и предельное состояние элементов конструкций с концентраторами напряжений». В мае 1995 года М.Д. Новопашин назначен и в марте 1996 года на альтернативной основе избран директором Института горного дела Севера СО РАН.

Разработки Михаила Дмитриевича Новопашина нашли широкое практическое применение: фирма «Юнат-Риг» после истечения гарантийного срока провела за свой счет модернизацию большегрузных самосвалов М-200 грузоподъемностью 180 тонн. Разработанные им рекомендации по модернизации корпусов мотор-колес автомобилей БелАЗ, поперечины №3 автомобилей БелАЗ, рамы автомобиля БелАЗ-75191, балки передней подвески автомобилей БелАЗ-7521 внедрены на Белорусском автомобильном заводе и др.

Результаты научных исследований М.Д. Новопашина нашли отражение в более чем 120 научных трудах, в том числе в 2 монографиях.

М.Д. Новопашин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалью «За строительство БАМ», Знаком отличия «В честь Юбилея 370 лет Якутия с Россией».

