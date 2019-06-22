В Якутске почтили память героев, павших в боях на озере Ильмень

Для жителей Якутии бои на озере Ильмень занимают особое место в истории. Во время Великой Отечественной войны 220 воинов-якутян 19-й отдельной лыжной бригады 27-й армии Северо-Западного фронта пали, сражаясь за освобождение Старорусского района Новгородской области. И в преддверии Дня памяти и скорби состоялась церемония возложения цветов у сквера-мемориала «Журавли над озером Ильмень».

Участники церемонии почтили память павших бойцов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Церемония прошла в рамках визита делегации Новгородской области в Якутию. В мероприятии приняли участие делегация Новгородской области под руководством первого заместителя губернатора Вероники Мининой, министр по внешним связям и делам народов РС(Я) Гаврил Кириллин, руководитель Сайсарского округа Леонид Бястинов, представители городского совета ветеранов, ветераны тыла и труда.

Вероника Минина в своем выступлении отметила, что жители города помнят и чтят подвиг якутских солдат, павших в боях на озере Ильмень: «Нас разделяют тысячи километров, но объединяет одно: мы помним и чтим подвиг героев-якутян, благодаря которым мы с оптимизмом смотрим на наше мирное небо. Эта память должна остаться в наших сердцах навсегда. Спасибо им за этот подвиг и спасибо вам, дорогие якутяне, за то, что чтите их память».

«В настоящее время мы ведем работу по разработке плана совместных действий по реализации соглашения о сотрудничестве между нашими регионами, которое было подписано в январе этого года. Я считаю, что ключевым мероприятием плана должна стать совместная работа по пропаганде и популяризации истории о якутянах, воевавших на новгородской земле», — подчеркнул в своем выступлении министр по внешним связям и делам РС(Я) Гаврил Кириллин.

Леонид Бястинов, руководитель Сайсарского округа, отметил в своей речи, что в населенных пунктах Новгородской области улицы названы в честь якутских воинов. Например, в деревнях Устрека и Плетниха есть улица Якутская, а в городе Старая Русса — улица Якутских Стрелков.

«В Якутии нет улицы Новгородская, но есть улица Ильменская. Было бы неплохо, в рамках нашего межрегионального сотрудничества присвоить одной из улиц населенных пунктов Якутии в честь Новгорода», — добавил Леонид Бястинов.