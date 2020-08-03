В Якутске почтили память экс-министра связи Александра Борисова

Сегодня, 3 августа 2020 года, Александру Ильичу Борисову, организатору отрасли связи республики, министру связи и информационных технологий Якутии, исполнилось бы 60 лет. Семья, коллеги и друзья почтили его память у мемориальной доски, открытой весной этого года на здании ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания» РС (Я).

«Александр Ильич внес неоценимый вклад в отрасль связи, мы благодарны судьбе, что работали с ним в одной команде», — отметил в своей речи генеральный директор ГУП «ТЦТР РС (Я)» Андрей Ребров. – Под руководством Александра Ильича были разработаны и реализованы стратегические программы развития телевидения и радиовещания, обновлена техническая база, построены новые объекты — телевизионные центры в городе Якутске, Ленске, районных центрах. Одной из главных заслуг Александра Ильича стала реализация в Якутии масштабной региональной спутниковой распределительной сети телерадиовещания, благодаря чему Якутия получила независимое информационное пространство, и это помогло увеличить объем вещания региональных республиканских программ. В то время телевизионное вещание шло врезкой в передачах центрального телевидения всего по два часа в сутки. Благодаря построенной сети, это время увеличилось до шести, потом до 12 и 17 часов, а с января этого года этот комплекс работает круглосуточно».

Также Андрей Ребров отметил, что результатом работы Александра Ильича стала организация новых органов власти – госкомитета по связи и информатизации, далее ставшим министерство связи и информационных технологий, сегодня – мининноваций, госкомитета по госзакупкам, который обеспечил экономию бюджетных средств, Республиканского центра инфокоммуникационных технологий, который централизовал информатизацию госвласти, что позволило ввести в короткие сроки электронные госуслуги республики, был создан МФЦ, ставший лучшим региональным решением в стране. Андрей Иванович подчеркнул, что Александр Борисов смог объединить операторов связи в единую команду, создал благоприятную среду для инвесторов, частных компаний, что позволило в комплексе решить задачу строительства на территории республики сети волоконнооптических линий связи, были реализованы такие проекты как «Колымский экспресс», «Кобяйский экспресс» и «Вилюйский экспресс».

«На самом деле Александр Ильич был обычным человеком, но его отличало то, что он всегда с большой ответственностью и любовью относился к любому вверенному ему делу, – рассказала супруга Александра Борисова. – Наверное, поэтому он практически во всем добивался успеха. Он умел доверять и объединять людей, быть им благодарным. Он был очень хорошим семьянином. Мы прожили вместе 40 лет, и каждый раз открывали новые страницы в друг друге, в отношениях с детьми, внуками, к которым он относился с безмерной любовью.

Он умел прощать, и в каждом человеке всегда находил достоинства. Как сугубо творческий человек, хотя по образованию и деятельности он был технарем, он всегда мечтал, планировал, организовывал проекты, а результаты представлял людям. Мало кто знает, но он писал стихи, юморески, занимался благотворительностью. От коллег мы узнали, что благодаря благотворительному проекту «Доброе сердце», организованном в министерстве, на лечение детей было привлечено порядка 10 миллионов рублей. В планах у него было взять на съемки передачи «Охота и рыбалка в Якутии» детей из Мохсоголлохского детского дома, но этого он уже не успел».

Ко дню его юбилея издана книга «Александр Борисов «Связь неразрывна», выпущенная тиражом 500 экземпляров. Презентация книги пройдет на вечере памяти, планируемом осенью, при нормализации эпидемиологической ситуации. В книге собраны воспоминания более 100 коллег и друзей Александра Ильича со всей страны. Как отметила Александра Николаевна, книга получилась душевной, раскрывающей многочисленные грани жизни Александра Борисова.

Александр Ильич является мастером связи Российской Федерации, заслуженным работником связи Республики Саха (Якутия), лауреатом государственной премии Республики Саха (Якутия) имени Петра Ивановича Дудкина в области связи и информационных технологий, почетным гражданином Хангаласского улуса, отмечен знаком отличия «Гражданская доблесть».