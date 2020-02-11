В Якутске почтили память Академика Ларионова

10 февраля в Якутске почтили память выдающегося ученого, внесшего огромный вклад в развитие отечественной науки, первого и единственного из народа саха академика РАН Владимира Петровича Ларионова.

Владимир Петрович Ларионов родился 10 февраля 1938 года в Тыллыминском наслеге Мегино-Кангаласского улуса. В 1956 году он окончил Майинскую среднюю школу с золотой медалью, затем, в1962 году с красным дипломом окончил Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». В этом же году он начал свою трудовую деятельность в Якутском филиале Сибирского отделения АН СССР в должности лаборанта, затем руководителя группы хладостойкости машин и металлоконструкций на Крайнем Севере.

При непосредственном участии Владимира Петровича Ларионова в 1970 году был создан самый северный научно-исследовательский академический институт технического профиля — Институт физико-технических проблем Севера СО АН СССР. Сегодня в Институте физико-технических проблем Севера СО РАН им. В.П. Ларионова ведутся работы над нано- и квантовыми технологиями, разрабатываются современные инновационные материалы.

В 1986 году Владимиру Ларионову была присуждена премия Совета Министров СССР в области науки и техники за разработку и внедрение в производство прогрессивных технологических сварочных процессов и высокоэффективных конструкционных и сварочных материалов, позволяющих изготавливать в тяжелом машиностроении крупногабаритные сварные конструкции. В 1990 году он избирается членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1997 году за выдающиеся результаты в научной деятельности Владимир Петрович избирается академиком Российской академии наук.

Основанная Владимиром Петровичем еще в 80-е годы научная школа в области разработки фундаментальных основ обеспечения низкотемпературной прочности и долговечности сварных металлических конструкций является ведущей научной школой в области северного материаловедения и технологий.

Открывая церемонию возложения цветов, председатель ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», член-корреспондент РАН Михаил Лебедев подчеркнул, что школа Ларионова будет развиваться. «Мы передаем свои знания молодым нашим сотрудникам, молодым коллегам. Сегодня в стенах Физико-технического лицея имени Ларионова к научным исследованиям также подключаются учащиеся лицея. И это нас вдохновляет. Мы должны всегда знать, что Владимир Петрович нас поддерживал, он нас направлял только на развитие», — отметил Михаил Лебедев.

Валерий Уфимцев, работавший заместителем директора ИФТПС, рассказал, что работал вместе с Владимиром Ларионовым с конца 1970 до 1977 года. «Это был трудный период, период становления. База была очень слабенькая. Институт находился в 11 местах, в деревяшках. Потом начали строить этот каменный корпус. Нужно сказать, что нас очень серьезно поддерживали: и обком партии, и Совет Министров, и Сибирское отделение. У Владимира Петровича было хорошее образование, хорошие учителя. Хорошая команда была и коллектив молодой. Старались как-то вложить весь свой энтузиазм», — сообщил Валерий Петрович.

В этот день почтить память Владимира Петровича Ларионова пришли его соратники, коллеги, ученики, сотрудники научных институтов ФИЦ «ЯНЦ СО РАН».



