В Якутске почти все автобусы поменяют маршруты

Автобусы Якутска временно поменяют маршрут во время ремонта проспекта Ленина. Горожанам предлагается выбрать, как изменятся схемы движения.

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На голосование выставлены маршруты №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 15, 17, 18, 19 и 41. Голосование электронное. На каждый автобус предлагается выбрать из двух альтернативных схем.

Опрос проводится до 14 июня. Для участия нужно войти в свой аккаунт на «Госуслугах». В работу идет та схема, за которую проголосовало больше всего человек.

Ссылка на голосование: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/25191/