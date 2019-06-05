В Якутске — победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года -2018»

Сегодня, 4-го июня 2019 года, в Институте развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского — II дан старт Х республиканскому конкурсу «Воспитатель года РС (Я)-2019».

В нынешнем юбилейном конкурсе принимают участие 25 победителей муниципальных этапов — воспитателей, педагогов дополнительного образования, музыкальных руководителей дошкольных образовательных организаций республики (ДОО). Если средний стаж конкурсантов составляет 10 лет, то самые опытные из них имеют стаж более 20 лет, а самым молодым 3-4 года педагогического стажа.

Всего участвуют представители 18 улусов и 6 городов республики, среди которых работники ДОО арктических улусов: Булунского, Оймяконского, Среднеколымского, Усть-Майского, Усть-Янского и Эвено-Бытантайского.

Первый день конкурса ознаменовался Мастер-классом победителя всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2018» Анастасии Ивановны Шлемко (г.Химки Московской области), которая прибыла по приглашению Института и принимает участие в конкурсе в качестве члена Большого жюри.

Во второй половине дня конкурсанты завершили этап последнего решающего тура «Интернет-портфолио» — сочинение на заданную тему.

А в 16 часов в актовом зале ИРОиПК состоялось торжественное открытие конкурса, на котором приняли участие директор ИРОиПК, д.п.н. Г.И.Алексеева, председатель Рескома профсоюза работников образования РС (Я) Я.С.Щепанская, специалист отдела общего образования и языковой политики Министерства образования и науки РС(Я) Е.А.Томтосова.

В своей приветственной речи абсолютный победитель всероссийского конкурса Анастасия Ивановна Шлемко поблагодарила Галину Ивановну за предоставленную уникальную возможность принять участие в столь важном мероприятии и пожелала участникам конкурса зарядиться положительными эмоциями, новыми знакомствами. «Через несколько дней каждый из вас станет на ступеньку выше себя самого и уже не сможет работать так, как прежде, ознакомится интересным опытом коллег, получит экспертную оценку. Желаю всем раскрыться, показать себя, обрести новых друзей. А я, в свою очередь, в предвкушении встречи с плеядой интереснейших ярких красивых представителей нашей профессии. Всем удачи!» — сказала Анастасия Ивановна.

Все конкурсанты уже проявили себя талантливыми, творческими личностями, посвятив объявленному в России «Году театра» театрализованные представления и вручили специалистам республиканских театров свои подарки-выполненные их воспитанниками альбомы о театре.

Завтра, 5 июня, конкурсантов ждут самые важные туры конкурса — «Педагогическое мероприятие с детьми» в детских садах г. Якутска и «Мастер-классы».

Пожелаем всем конкурсантам успешных выступлений!