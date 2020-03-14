В Якутске по вине хозяйки сгорел гараж вместе с автомобилем

13 марта 2020 года

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

13 марта 2020 г. в 02.31 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Кржижановского в г. Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения частный гараж горел открытым огнем. В результате пожара повреждены гараж и автомобиль по всей площади 24 кв.м. Спасена рядом стоящая кладовка. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в гараже. Виновное лицо – хозяйка. Ущерб устанавливаются.

13 марта 2020 г. в 11.30 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме в с. Тюбяй Сунтарского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения через шесть минут, дом горел по всей площади. В результате пожара строение повреждено по всей площади — 42 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

13 марта 2020 г. в 19.07 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме на улице Автострада 50 лет Октября в г. Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел мусор. В результате пожара сгорел мусор у дома на площади 2 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо –устанавливается. Ущерба нет.

13 марта 2020 г. в 21.42 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит неэксплуатируемое 2-х этажное здание в п. Серебряный Бор Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел 1-й подъезд неэксплуатируемого здания. В результате пожара повреждено неэксплуатируемое здание по всей площади 250 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!