В Якутске по горячим следам задержан уличный вор

Ночью в дежурную часть отдела полиции г. Якутска обратился мужчина с сообщением о грабеже. Выяснилось, что заявитель возвращался домой, когда к нему на ул. Лизы Чайкиной подошли двое неизвестных мужчин, один из которых потребовал отдать ему смартфон. Получив отказ, грабитель ударил мужчину в лицо и забрал телефон марки «Honor» с наушниками, после чего скрылся. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

Через пару часов по «горячим следам» сотрудники патрульно-постовой службы МУ МВД России «Якутское» по подозрению в совершении преступления задержали подозреваемого на ул. Автодорожная. Им оказался ранее судимый 23-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе досмотра подозреваемого похищенный смартфон и наушники были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.