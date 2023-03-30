30.03.2023
09:36
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Происшествия

В Якутске «по горячим следам» задержали угонщика 

Наряд Росгвардии задержал жителя Якутска, подозреваемого в совершении угона автомашины

В дежурную часть Якутского ОВО Росгвардии поступила информация о совершении угона автомобиля со двора дома по улице Свердлова. Наряд группы задержания вневедомственной охраны через несколько минут в ходе отработки местности в районе ресторана «Хиллс» заметил автомашину марки Тойота Корона Премио, подходящую под приметы ориентировки. В салоне находился мужчина средних лет, который при виде автопатруля Росгвардии попытался скрыться, но был сразу задержан.  

Ранее судимый за нарушение правил дорожного движения 48-летний житель Якутска доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль возвращен владельцу.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)

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