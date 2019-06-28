В Якутске по факту пропажи мальчика во время пожара завели уголовное дело

По факту безвестного отсутствия малолетнего ребенка после тушения пожара в частном доме в городе Якутске возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту отсутствия информации о местонахождении семилетнего ребенка после тушения пожара в частном жилом доме, расположенном на улице Портовское кольцо.

Возгорание произошло днем 24 июня 2019 года, при этом оперативный дежурный МЧС РФ по Республике Саха (Якутия) сообщил следователю информацию об отсутствии сведений о местонахождении семилетнего мальчика, который, по словам родственников, на момент возгорания находился внутри дома.

Предварительно установлено, что мать и дедушка мальчика занимались хозяйством во дворе и заметили возгорание на первом этаже дома. Взрослые начали поиски ребенка, попытались зайти в объятое пламенем помещение, что им не удалось.

Предположительно, возгорание возникло из-за нарушений правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации газовой плиты.

На протяжении нескольких дней на место происшествия для организации поисков ребенка выезжала следственно-оперативная группа в составе старшего следователя и следователя-криминалиста Следственного комитета России, врача-судмедэксперта ГБУ Бюро СМЭ, эксперта испытательно-пожарной лаборатории, сотрудников МЧС, кинологической службы, а также сотрудников полиции. Проведен обход территории, опрошены родственники, жители соседних домов, осмотрены записи с камеры видеонаблюдения, привлечена кинологическая служба.

В настоящее время местонахождение ребенка не установлено. Мероприятия по его розыску продолжаются.

В связи с длительным периодом отсутствия мальчика и наличием данных о том, что в момент возгорания он находился внутри дома, а также для проведения следственных действий, осуществление которых невозможно в рамках доследственной проверки, принято решение о возбуждении уголовного дела.

Следователями назначен ряд необходимых экспертных исследований, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование продолжается.

Напомним, ночью на месте пожара были обнаружены фрагменты костей, однако судебно-медицинским исследованием установлено, что останки не принадлежат человеку.