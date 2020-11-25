25.11.2020
20:47
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Якутск
В Якутске планируют построить новую гостиницу
По информации и.о. начальника Департамента внешних связей и реализации инвестиционных проектов Андрея Владимирова в Якутске планируется строительство гостиничного комплекса категории «3 звезды» на 150 номеров. Определено место — по ул. Чернышевского, 8/3. С слов Владимирова строительство гостиницы позволит повысить привлекательность города для туристов, увеличить доходы бюджета города за счет создания новых рабочих мест, стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, обеспечить дополнительные налоговые поступления в федеральный, региональный и местный уровни бюджетов. В результате ВРП г. Якутска увеличится в среднем на 250 млн рублей в год.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутск.рф
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