В Якутске планируется построить Парк Победы

Сегодня глава города Якутска Сардана Авксентьева совместно с депутатом Ил Тумэна Виктором Федоровым и членами Общественной палаты города Якутска посетила территорию на Автостраде 50 Октября, где планируется построить парк Победы к 75-летию Великой Победы.

Об этом глава города Якутска Сардана Авксентьева озвучила вчера, 11 июля, на первом организационном рабочем заседании Общественной палаты столицы. «Мы сейчас думаем над тем, что нужно сделать к 75-летнему юбилею Великой Победы. Все инициативы имеют право на жизнь. Парк Победы – это и память, современность и будущее. Я благодарю Виктора Федорова за идею создания Парка Победы», — сказала Сардана Владимировна.

Члены Общественной палаты города Якутска поддержали инициативу создания Парка Победы. «Можно здесь посадить семьями именные деревья в память о дедушке. И начинать высаживать деревья нужно уже в сентябре, этой осенью», — подчеркнул член Общественной палаты, председатель общества охраны памятников истории и культуры Андрей Высоких.

«Мы с радостью поддерживаем идею реализации проекта Парка Победы, это очень важно и нужно. Победа – наша память о подвигах и мужестве старшего поколения», — отметил член Общественной палаты, председатель Федерация автомобильного спорта и мотоциклетного спорта РС(Я) Дмитрий Хватов.

«Наш город нуждается в общественных пространствах. Я думаю, что площадь Победы и Парк культуры не выдерживают ту нагрузку, которая на них ложится. Мы очень рады, что в Якутске появится большой красивый парк с велодорожками и площадками для игр детей, досуга подростков», — поделилась член Общественной палаты, председатель Совета старост 203 мкр Наталья Луковцева.