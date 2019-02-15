В Якутске письмо школьника раздают водителям автобусов

Ученик 7 класса Кирилл написал специально для водителей автобусов письмо-обращение, в котором он попросил их соблюдать правила дорожного движения.

Обращение ребенка сотрудники ГИБДД передали водителям автобусов.

«Может быть, слова ребенка для кого станут более убедительными нежели наложенные за нарушения денежные штрафы», — считают в ГИБДД.

С начала года водители автобусов допустили около 200 нарушений. Только за прошлую неделю инспекторы ДПС составили более 50 административных протоколов на перевозчиков пассажиров.

14 февраля инспекторы ДПС провели выездную проверку с видеокамерой. Предметом проверки стал маршрут автобуса №14 от рынка «Белое озеро» до конечной остановки на ДСК. Результат не заставил себя ждать: у первого же водителя четырнадцатой маршрутки инспекторы выявили сразу три нарушения за одну поездку. Каждое из этих нарушений могло стать причиной ДТП, создавало аварийную ситуацию на дороге. Нарушителю вместе с протоколами было передано письмо школьника.