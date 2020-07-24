В Якутске пешехода сбили на «зебре»

За уходящую неделю на территории г. Якутска и его пригородах было зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими, где четыре человека получили различные травмы.

Так, 21 июля около 17 часов 30 минут на 9 км Хатынг-Юряхского шоссе возле дома №15 «А» водитель 1985 г.р., управляя мотоциклом «Хонда ВТХ1800», следуя по Хатынг-Юряхском шоссе в направлении ул. Курнатовского, совершил наезд на животное – собаку, выбежавшую на проезжую часть, после чего водитель совершил опрокидывание мотоцикла.

В результате ДТП водитель получил травму: закрытый перелом ключицы со смещением, назначено амбулаторное лечение.

Стоит отметить, что водитель 2-х колесного транспорта был в мото-экипировке – мотошлем, наколенники, спецодежда.

Из объяснения водителя следует, что он ехал на мотоцикле, примерно со скоростью 40 км/ч, из-за машин резко на дорогу выбежали собаки, и он не успел заметить.

По факту ДТП проводиться проверка.

22 июля около 08 часов утра водитель 1985 года рождения управляя транспортным средством «Тойота Аллион», двигаясь по ул. Кальвица со стороны ул. Богдана Чижика, на регулируемом перекрестке улиц Кальвица – Бестужева Марлинского при повороте направо, совершил наезд на пешехода гражданку 1987 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги на регулируемом пешеходном переходе на разрешающий сигнал светофора.

В результате наезда женщина пешеход получила ушиб головы, назначено амбулаторное лечение.

Еще один наезд на пешехода был зарегистрирован 23 июля около 13 часов 30 минут по ул. Федора Попова, возле дома №13/6, где водитель 1961 года рождения, управляя транспортным средством «Тойота Надия», при выезде с прилегающей территории дома №13/6 по ул. Федора Попова, совершил наезд на пешехода женщину 1961 года рождения, которая переходила справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате наезда женщина получила ушиб руки. Назначено амбулаторное лечение.

Проведенные медосвидетельствования не выявили у водителей факта употребления алкогольных напитков.

По всем фактам ДТП проводиться проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции еще раз обращаются ко всем участникам дорожного движения — к пешеходам и водителям. Будьте предельно внимательны на дороге, не спешите, ведь вас ждут дома родные и близкие.