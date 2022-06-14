В Якутске перекрыта еще одна улица

С 15 июня по 15 июля 2022 года будет ограничено движение транспортных средств по улице Федора Попова на участке от улицы Богдана Чижика до переулка Энергетиков.

Ограничение движения транспорта осуществляется в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением плановых работ по укладке газопровода.

На объекте установят предупреждающие дорожные знаки и ограждения согласно требованиям ОДМ 218.06.019-2016, ГОСТ Р 58350-2019 и дополнительное электроосвещение в районе проведения работ в темное время суток.