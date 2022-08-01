В Якутске перекрыт канал поставки наркотиков

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Оренбургской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.228.1 и ч.3 ст.30–ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконная пересылка наркотических средств и покушение на их незаконный сбыт, совершенный организованной группой, по сети Интернет, в особо крупном размере).

По версии следствия обвиняемый, в период с ноября 2021 года по июнь 2022 года, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами по сети Интернет, поставлявшими ему наркотические средства, направил из г.Челябинска в г.Якутск почтовой связью партию наркотического средства типа «спайс» весом более 1 кг.

Впоследствии получив в почтовом отделении посылку с наркотическим средством, совершил покушение на его сбыт, оборудовав на территории г. Якутска тайники с закладками. Вместе с тем преступные действия обвиняемым до конца не доведены в связи с его задержанием сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Приготовленные к сбыту наркотики изъяты из незаконного оборота.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено прокуратурой в Верховный суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано следователем Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Саха (Якутия).

За совершение данных преступлений действующее законодательство предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В отношении неустановленных поставщиков наркотических средств, действовавших в сети Интернет, уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется отдельно.