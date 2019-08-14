В Якутске перекроют улицу Пилотов

О временном перекрытии улицы Пилотов с 17 августа в связи с ремонтом

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 17 августа 2019 года до конца 2019 года в рамках проведения ремонтных работ и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, согласно распоряжения от 5 июля 2019 года №1132р, будет организовано ограничение движения транспортных средств по улице Пилотов на участке от рынка «Белое озеро» до пересечения с улицей Курнатовского.

Автобусный маршрут № 3 и № 14 будет осуществлять движение в объезд улицы Пилотов по улице Можайского и далее по маршруту.