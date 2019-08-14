14.08.2019
19:25
76Происшествия
В Якутске перекроют улицу Пилотов
О временном перекрытии улицы Пилотов с 17 августа в связи с ремонтом
Уважаемые жители и гости столицы!
Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 17 августа 2019 года до конца 2019 года в рамках проведения ремонтных работ и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, согласно распоряжения от 5 июля 2019 года №1132р, будет организовано ограничение движения транспортных средств по улице Пилотов на участке от рынка «Белое озеро» до пересечения с улицей Курнатовского.
Автобусный маршрут № 3 и № 14 будет осуществлять движение в объезд улицы Пилотов по улице Можайского и далее по маршруту.
Источник: Якутск.рф
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