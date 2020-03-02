В Якутске перекроют улицу Лермонтова

Утечка на газопроводе высокого давления станет причиной перекрытия улицы Лермонтова в Якутске от перекрестка с улицей Октябрьская до Вилюйского переулка. Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» приступит к ремонтно-восстановительным работам 3 марта с 9:00 утра.

Утечка произошла на газопроводе высокого давления, диаметром 159 мм. Данный газопровод, проложенный ещё в первые годы газификации Якутска в конце 1960-х годов, поставляет газ в котельные, которые снабжают теплом множество коммунально-бытовых и жилых объектов: 103 квартал, Крестьянский рынок, плавательный бассейн «Чолбон», ТЦ «Айсберг», стадион «Туймаада» и др.

Особую сложность представляет задача по установлению места утечки – газопровод проходит под полотном дороги, а выход газа на поверхность проходит через трещины в мерзлом грунте. Поэтому пока что невозможно спрогнозировать хотя бы приблизительное время окончания аварийно-восстановительных работ.

О готовящемся перекрытии были оповещены руководство городского округа «город Якутск», Управление ГИБДД по Республике Саха (Якутия) и городские службы.

Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» обращается с просьбой ко всем автовладельцам Якутска отнестись к ситуации с пониманием и по возможности выстраивать свой маршрут с учетом аварийно-восстановительных работ во избежание пробок.



