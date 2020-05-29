29.05.2020
17:45
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Якутск
В Якутске перекроют улицу Лермонтова
АО «Сахатранснефтегаз» сообщает о приостановке проезда на ул. Лермонтова с 29 мая по 31 мая на период проведения строительно-монтажных работ, согласованных с администрацией г. Якутска.
Участок от ул. Короленко до ул. Курашова будет полностью перекрыт с 23 часов. Отдел капитального строительства УГРС выполняют работу по технологическому присоединению объекта капитального строительства.
Проезд по ул. Лермонтова будет возобновлен 31 мая в 20 часов вечера. Просим горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Фото: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
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