В Якутске перекроют улицу Бестужева-Марлинского
О временном перекрытии улицы Бестужева-Марлинского в связи с ремонтом
Уважаемые жители и гости столицы!
Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 15 августа 2019 года по 22 августа 2019 года в рамках проведения ремонтных работ и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, согласно распоряжения от 3 июля 2019 года №1096 р, будет организовано ограничение движения транспортных средств на участке улицы Бестужева-Марлинского от пересечения с улицей Кальвица до пересечения с улицей Авиационная.
Автобусный маршрут №16 будет осуществлять движение в объезд улицы Бестужева Марлинского по улице Дзержинского через рынок «Столичный» и далее по маршруту.
Автобусный маршрут № 9 будет осуществлять движение по улице Очиченко, далее по улице Кржижановского на улицу Челюскина, затем по улице Бабушкина и далее по маршруту.
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