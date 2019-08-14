В Якутске перекроют улицу Бестужева-Марлинского

О временном перекрытии улицы Бестужева-Марлинского в связи с ремонтом

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 15 августа 2019 года по 22 августа 2019 года в рамках проведения ремонтных работ и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, согласно распоряжения от 3 июля 2019 года №1096 р, будет организовано ограничение движения транспортных средств на участке улицы Бестужева-Марлинского от пересечения с улицей Кальвица до пересечения с улицей Авиационная.

Автобусный маршрут №16 будет осуществлять движение в объезд улицы Бестужева Марлинского по улице Дзержинского через рынок «Столичный» и далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 9 будет осуществлять движение по улице Очиченко, далее по улице Кржижановского на улицу Челюскина, затем по улице Бабушкина и далее по маршруту.