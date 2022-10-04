В Якутске перекроют улицы

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 10 октября 2022 до 31 октября 2023 года на участке от улицы Хабарова до улицы Дзержинского будет организовано ограничение движения транспортных средств по проспекту Ленина. (Внимание! Сроки перекрытия улиц будут уточняться.)

Маршрутные автобусы будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда.

Ограничение движения транспортных средств осуществляется в целях обеспечения безопасности дорожного движения и в связи с проведением капитального ремонта пр. Ленина на участке от ул. Хабарова до ул. Красноярова (2 этап).