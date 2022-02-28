В Якутске перекроют участок Каландаришвили

В связи с плановыми ремонтно-восстановительными работами на газопроводе низкого давления по улице Каландаришвили, в городе Якутске временно ограничат автомобильное движение на участке от улицы Ойунского до улицы Белинского с 1 марта по 20 марта текущего года. В связи с капитальным ремонтом отключений газоснабжения жителей столицы не последует. Об этом сообщает управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз».

Плановые ремонтно-восстановительные работы пройдут на газопроводе низкого давления 1973 года постройки. На участке от ул. Белинского до ул. Ойунского протяженность газопровода составляет 170 погонных метров.

АО «Сахатранснефтегаз» проводит работы в первом квартале 2022 года в связи с планируемым ремонтом проезжей части улицы Каландаришвили в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Автомобилистов и жителей города просят планировать маршрут движения заблаговременно и использовать объездные пути. Движение маршрутных автобусов будет организовано в соответствии со схемой администрации городского округа Якутск.

АО «Сахатранснефтегаз» приносит извинения за временные неудобства. Плановые работы проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону и в целях обеспечения безопасности и надежности газоснабжения населения.