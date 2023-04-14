В Якутске перекроют несколько улиц к Святой Пасхе

В целях организации празднования, посвященного Святой Пасхе, и для обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение транспортных средств на период c 22:00 ч. 15 апреля до 03:00ч. 16 апреля 2023 года по следующим улицам:

ул. Тургенева на участке от парковки, находящемся по адресу: ул. Тургенева, 4 до перекрестка ул. Октябрьская – ул. Тургенева;

ул. Аржакова на участке от пер. Глухой до жилого дома, расположенного по адресу: Кирова, 7;

ул. Ушакова на участке от ул. Жорницкого до ул. Петра Алексеева.