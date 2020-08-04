04.08.2020
17:55
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Якутск
В Якутске перекроют центральную улицу на 3 дня
Участок улицы Орджоникидзе будет перекрыт с 5 по 8 августа в связи с ремонтом.
Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с производством дорожных работ на объекте «Ремонт улицы Орджоникидзе», будет ограничено движения транспортных средств с 5 августа 2020 года по 8 августа 2020 года на участке дороги улицы Орджоникидзе:
— от пересечения улицы Орджоникидзе и улицы Курашова до пересечения улицы Орджоникидзе и улицы Петра Алексеева.
Автобусные маршруты № 5, 15 будут осуществлять движение согласно разработанной схеме объезда.
Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Фото: Якутск.рф
Источник: Якутск.рф
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