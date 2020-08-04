В Якутске перед судом предстанет группа вымогателей

Прокуратура города Якутск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а» и «в» ч.2 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия). Один из них кроме того обвиняется в совершении 5 эпизодов преступлений по п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в иное хранилище). Еще один обвиняется по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия обвиняемые в ноябре 2019 года, приехав в один из автосервисов города, требовали у потерпевшего передачи денежных средств в размере 250 000 рублей. При отказа обвиняемые применили насилие, нанесены удары, после чего потерпевший выдал часть затребованной суммы в размере 10 тыс.рублей.

Впоследствии одним из обвиняемых совершена серия краж из 5 гаражей, расположенных на территории города Якутска, откуда им похищены инструменты, автомобильные колеса, аудиоколонки, бензопила и другое имущество, чем потерпевшим причинен значительный материальный ущерб.

Второй обвиняемый из помещения комнаты отдыха одной из организаций совершил кражу телевизора, чем причинил значительный ущерб.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

В ходе следствия часть похищенного имущества установлена и возвращена владельцам.