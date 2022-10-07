Вчера в Якутске перед стадионом «Туймаада» сгорел Lexus 350

6 октября 2022 г. в 20.00 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Lexus 350» на улице Лермонтова в г. Якутске. На момент прибытия первого пожарного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден автомобиль по всей площади 4 кв.м. Предположительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки в отсеке двигателя. Виновное лицо — хозяин. Ущерб устанавливается. На ликвидацию пожара привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники.