07.10.2022
21:54
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Происшествия
Вчера в Якутске перед стадионом «Туймаада» сгорел Lexus 350
6 октября 2022 г. в 20.00 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Lexus 350» на улице Лермонтова в г. Якутске. На момент прибытия первого пожарного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден автомобиль по всей площади 4 кв.м. Предположительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки в отсеке двигателя. Виновное лицо — хозяин. Ущерб устанавливается. На ликвидацию пожара привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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