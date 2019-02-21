В Якутске пенсионеры через суд добились оплаты проезда

Прокуратура города Якутска по обращению супругов провела проверку по факту незаконного отказа пенсионного органа в компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Установлено, что заявители, являясь неработающими пенсионерами, выезжали на отдых за пределы Российской Федерации.

По приезду супруги обратились в пенсионный орган с заявлением, о предоставлении им компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, на что им было отказано по причине нахождения в период отдыха за пределами Российской Федерации. Не согласившись с отказом, они обратились для защиты своих прав в прокуратуру города.

В связи с тем, что проживающие в районах Крайнего Севера неработающие пенсионеры-получатели трудовых пенсий по старости и по инвалидности имеют право на компенсацию один раз в два года расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно, прокуратура города обратилась в суд с иском в интересах пенсионеров.

По итогам рассмотрения заявления суд принял решение о взыскании с пенсионного органа в пользу заявителей расходы на оплату проезда в размере более 42 тыс. руб.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.