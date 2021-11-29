В Якутске пенсионерка потеряла 1,7 млн рублей, решив заработать на бирже

В дежурную часть отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась 70-летняя жительница г. Якутска. Она рассказала, что в августе этого года ей поступил звонок от представителя брокерской компании «Pineda International» с предложением заработка на продаже акций, криптовалюты и золота. В дальнейшей беседе он убедил пожилую женщину открыть депозит и внести по указанной ссылке первоначальный взнос в размере 15 тысяч рублей. В тот же день с пенсионеркой связался якобы аналитик компании «Pineda International» и предложил зарегистрироваться в приложении «Skype», чтобы через него курировать процессы всех «торгов на бирже». Созвонившись по «Skype», собеседник не стал показывать своё лицо, но потерпевшую это не смутило, и она продолжала действовать по его указке. Затем её убедили отправлять различные суммы денег, и пенсионерка дополнительно оформила кредиты. Таким образом в течении двух месяцев потерпевшая перевела мошенникам один миллион семьсот тысяч рублей. В какой-то момент у неё возникли подозрения, и она попыталась самостоятельно вывести деньги со счёта, но не смогла. Тогда прекратилась и связь с «помощником» — номера лжеброкера оказались выключенными.

Уважаемые якутяне, проявляйте бдительность! Не переводите деньги незнакомцам! Остерегайтесь различных сомнительных инвестиционных проектов, брокерских организаций. Не переходите по неизвестным ссылкам и не регистрируйтесь на подозрительных сайтах.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо соблюдать простые правила безопасного поведения и обязательно довести информацию до родных и близких, в особенности до пожилых родственников.