В Якутске пенсионерка-миллионерша перевела лжебанкирше 2 млн рублей

В минувшие выходные в полицию города Якутска обратилась 69-летняя местная жительница, работающая библиотекарем о том, что в феврале-марте неизвестные, обманным путем похитили у нее более 1 млн 900 тысяч рублей.

Выяснилось, что 19 февраля на её мобильный телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником Центробанка России по имени Алина и сообщила, что якобы на ее имя третьими лицами оформлены кредиты в различных банках города. Пожилая женщина запаниковала и доверилась лжесотруднице Алине, с которой вместе придумали код «17212» для общения, если позвонят с другого номера.

После этого пенсионерке позвонил мужчина, представился сотрудником полиции и назвал код «17212». Лжеполицейский стал рассказывать о том, что они ловят мошенников, которые пытаются оформлять кредиты, поэтому во всем нужно следовать инструкциям сотрудника Центробанка Алины. Затем перезвонила Алина которая сообщила, что для противодействия мошенникам необходимо оформить «зеркальный кредит» на максимально возможную сумму и перевести все деньги на «безопасный счет», после чего все кредиты «аннулируются».

В результате, следуя инструкциям злоумышленников, женщина оформила в 5 коммерческих банках кредиты от 160 тысяч до 440 тысяч рублей и перевела на указанные ей телефонные номера в общей сумме 1 млн 905 тысяч рублей.

Уважаемые граждане!

Чтобы не попасться на уловки мошенников, не выполняйте никаких действий по инструкции неизвестных лиц, кем бы они не представлялись! Не спешите называть данные своей банковской карты или переводить денежные средства на незнакомые счета. Прервите разговор, позвоните в банк либо самостоятельно посетите ближайший офис банка, для того, чтобы удостовериться в сохранности сбережений.

Помните, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят по подобным вопросам!

Регулярно проводите беседы с близкими лицами и объясняйте, как действовать в подобных ситуациях.