В Якутске пенсионер из-за лысых шин не справился с тормозами ВАЗ и…

Весенняя дорога, гололед и изношенный протектор шин стали причинами ДТП, случившегося вчера. 6 апреля около 8 часов утра в дежурную группу Госавтоинспекции поступило телефонное сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что по адресу г. Якутск, ул. Лонгинова, возле дома №61 произошло ДТП, имеются пострадавшие.

В ходе проверки было установлено, что примерно в 8 часов утра, по адресу г. Якутск, ул. Лонгинова, возле дома №61, 68-летний водитель, управляя автомашиной марки «ВАЗ-21063», не учел дорожные и метеорологические условия, не выдержал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и в следствии заноса совершил столкновение с автомашиной марки «ГАЗ-3307».

В результате ДТП 68-летний водитель получил травмы: ушибы мягких тканей лица, лобной области, ушибленная ссадина в области переносицы справа. Назначено амбулаторное лечение.

Каждый автомобилист знает, что шины по истечению срока службы нужно менять. Но увы, далеко не каждый строго следит за степенью износа своих покрышек, при том что одна и та же модель резины может быть в эксплуатации совершенно разный период – в зависимости от манеры езды и бдительности хозяина.



Многие автомобилисты сталкивались с проблемой неравномерности износа покрышек — такой эффект дает резкий старт, а так же езда на высоких скоростях. При неравномерном износе шина уже не сможет обеспечить должное сцепление с дорогой, что будет опасно в периоды дождей, где такие шины с легкостью смогут превратить автомобиль в корабль, управление которым будет вам неподвластно.



