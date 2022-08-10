В Якутске пенсионер через суд добился алиментов от взрослого сына

Истец К. обратился в суд с иском к А. о взыскании алиментов, указывая на то, что являясь отцом ответчика, прошел сложнейшую операцию, нетрудоспособен, нуждается в постороннем уходе, ответчик уклоняется от его содержания в добровольном порядке, сообщается на сайте Якутского городского суда.

Судом установлено, что истец приходится отцом ответчику. Он получает пенсию по старости, страдает рядом заболеваний и нуждается в лечении, в покупке лекарственных средств. Отец в силу своего возраста, болезни нетрудоспособен, нуждается в средствах на содержание. При этом его сын имеет возможность работать, а так же получать дополнительные доходы.

В п. 5 ст. 87 Семейного кодекса РФ определено, что дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей. Но в данном случае судом не установлено и стороной ответчика не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что истец К. уклонялся от выполнения обязанностей родителя по отношению к детям.

Суд постановил взыскать с сына в пользу отца ежемесячные алименты в размере половины прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в городе Якутске с последующей индексацией. Решение суда не вступило в законную силу.