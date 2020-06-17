17.06.2020
15:26
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Происшествия

В Якутске педофил в течение двух лет насиловал девочку-подростка

В Якутии завершено расследование уголовного дела ранее неоднократно судимого жителя г. Якутска, обвиняемого в покушении, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера несовершеннолетней.

Следствием установлено, что в период с 27 мая 2017 года по 30 июня 2019 года 55-летний мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности дочери своей сожительницы, 2002 г.р. Всего установлено 30 эпизодов преступной деятельности.  

Обвиняемый задержан, по ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  

Несмотря на непризнание вины в совершении инкриминируемых преступлений, следствием собрано достаточное количество доказательств, которые легли в основу обвинительного заключения. 

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

        

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник
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