В Якутске педофил в течение двух лет насиловал девочку-подростка

В Якутии завершено расследование уголовного дела ранее неоднократно судимого жителя г. Якутска, обвиняемого в покушении, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера несовершеннолетней.

Следствием установлено, что в период с 27 мая 2017 года по 30 июня 2019 года 55-летний мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности дочери своей сожительницы, 2002 г.р. Всего установлено 30 эпизодов преступной деятельности.

Обвиняемый задержан, по ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Несмотря на непризнание вины в совершении инкриминируемых преступлений, следствием собрано достаточное количество доказательств, которые легли в основу обвинительного заключения.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.