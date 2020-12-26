В Якутске пассажиров городского автобуса возил пьяный

Прокуратура города Якутска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 52-летнего водителя маршрутного автобуса г. Якутска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортом в состоянии опьянения).

Дознанием установлено, что обвиняемый, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, с лишением права управлениями ими на 1 год и 6 месяцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения вышел на маршрут пассажирского автобуса и осуществлял перевозку пассажиров по г. Якутску, подвергая опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения и пассажиров автобуса.

Неправомерные действия обвиняемого пресечены сотрудниками полиции. При проверке установлен факт употребления им спиртных напитков с наличием абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе 0,91 мг/л.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения, по существу.