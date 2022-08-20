20.08.2022
16:22
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Происшествия
В Якутске парень дал телефон девушке для заказа такси и пожалел об этом…
В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратился молодой человек с заявлением о краже денег с принадлежащей ему банковской карты.
Выяснилось, что за день до происшествия заявитель после вечеринки в одном из заведений г. Якутска дал свой телефон незнакомой девушке якобы для заказа такси.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в краже была установлена 17-летняя ранее судимая девушка.
Подозреваемая созналась в переводе 15 тысяч рублей через мобильное приложение на свой счет. Все денежные средства она потратила на свои личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Фото: архив Sakhalife
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
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