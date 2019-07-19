В Якутске ожидаются временные отключения холодной воды

АО «Водоканал» сообщает о временном (плановом) ограничении холодного водоснабжения в г. Якутске:

С 22:00 часов 22 июля до 6:00 часов 23 июля в связи с промывкой и дезинфекцией будет приостановлена подача холодной воды (водолиния «Водоузел №6 – Водоузел №4/Теплопункт 130 квартала»).

Под отключение попадают: кварталы 24 (Вилюйский переулок), 128, 130, 135, 71 (в т.ч. отключение горячей воды), 72, 152 (район Городской больницы), жилые дома № 83/18, 83/19, 83/20, 83/10, 83/9 по улице Петра Алексеева, Теплопункт 16 квартала, ЦЭМП.