07.01.2022
18:29
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Погода

В Якутске ожидается потепление

По прогнозу Якутского УГМС в Якутске в ближайшие сутки слабый снег, туман, ветер слабый, температура воздуха ночью -41-43°, днем -37-39°.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: http://ugms14.ru/
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