25.03.2021
21:47
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Погода
В Якутске ожидается потепление
Прогноз погоды на ближайшие сутки 26 марта в г. Якутске
с 21 ч 25/III до 21 ч 26/III
Преимущественно без осадков, ветер ночью слабый, днем юго-восточный 3-8 м/с, температура воздуха ночью -28-30°, днем -6-8°.
Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия)
На 27-28/III 2021 г.
Небольшой, на западе, юге, по нижней Лене 27 марта умеренный снег, ветер умеренный. Температура воздуха ночью -18-23°, на западе, юге -8-13°, на северо-востоке -23-28°, в низинах -30-35°, днем -1-6°, местами 0,+5°, на севере -9-14°.
Источник: Якутская УГСМ
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