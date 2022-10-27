В Якутске ожидается по-весеннему теплая погода

птица Кукша-кукаакы

На большей части небольшой, на севере умеренный, в Жиганском, Кобяйском местами сильный снег, ветер порывистый на западе и по нижней Лене до 8-13 м/с, поземки, на побережье Арктики до 15-17 м/с, метели. Температура ночью -6-11°, при прояснении -12-17°, на севере -18-23°, в низинах северо-востока -26-31°, днем 0,-5°, на юге, юго-западе до +4°, на в северо-востоке -9-14°, в низинах -12-17°.

В Якутске ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью -8-10°, днем -1-3°.