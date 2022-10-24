24.10.2022
21:48
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Погода
В Якутске ожидается метель и ветер до 15-20 м/с
Согласно специализированному метеорологическому бюллетеню Гидрометеорологического центра в ближайшие сутки, 25 октября, в г. Якутске и его окрестностях ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами метели.
Управление образования Окружной администрации города Якутска напоминает, что по неблагоприятным метеоусловиям, при усилении ветра в г.Якутске и окрестностях, родители (законные представители) на свое усмотрение могут принять решение о посещении детьми школы на текущий день, уведомляя классного руководителя в случае неявки учащегося в школу.
Дополнительно напоминаем правила безопасности при неблагоприятных погодных явлениях:
- находясь в помещении рекомендуется закрыть окна, при необходимости отключить электричество.
- не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам, рекламным щитам, ветхим строениям. При порыве ветра может произойти срыв конструкций кровли, необходимо обходить такие участки на безопасном расстоянии.
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.
Классным руководителям (особенно начальных классов) оповещать родителей о выходе ребенка из школы домой.
Источник: Управление образования г. Якутска
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