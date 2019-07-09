В Якутске ожидается гроза и порывы ветра

Завтра в Якутске утром и днем ожидается дождь, гроза, ветер переменный 3-8 м/с, порывы при грозе 12-17 м/с, температура воздуха ночью +15+17, днем +23+25°.

В республике 11 июля на большей части, 12 июля на севере, северо-востоке, по прогнозам Якутского УГМС, ожидаются небольшие и умеренные дожди, местами ливни, грозы, на побережье и при грозах порывистый ветер до 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью +13+18, на севере +8+13, днем +24+29, на юго-западе, западе +29+34, на севере +10+15°.