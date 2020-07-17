В Якутске ожидается гроза

По данным якутского УГМС, в ближайшие сутки, 18 июля, дожди, грозы, местами ливни, град на юге, нижней Лене и Вилюе, днем в центральных районах. При грозах порывы ветра до 15-20 м/с.

В г. Якутске днем 18 июля ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер южный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью +17+19, днем +28+30°.

В республике местами пройдут небольшие кратковременные дожди. На юге, по нижней Лене 19 июля прогнозируются местами ливни, местами грозы, возможен град, при грозах порывистый ветер до сильного.

Температура воздуха ночью +12+17, на западе +7+12, на северо-востоке в горах+2+7, днем 19 июля +22+27, при дожде +16+21, на юго-востоке +27+32, 20 июля +29+34, при дожде +20+25, на северо-западе +15+20°.