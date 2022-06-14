В Якутске ожидается дождливая неделя

Во вторник днем возможна гроза.

В Якутске, по прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидаются дожди, иногда с грозами. По данным Гидрометцентра России, дневная температура составит +20… +24 °С, передает ЯСИА.

Во вторник, 14 июня, — переменная облачность, во второй половине дня возможна гроза. При грозе порывы ветра достигнут 9–14 м/с. Столбик термометра днем поднимется до +21 °С, ночью опустится до +9 °С. В среду, 15 июня, будет облачно, в течение дня ожидаются дожди, днем — до +20 °С, ночью — до 10 °С. В четверг, 16 июня, — переменная облачность, утром возможны кратковременные дожди, днем воздух прогреется до +24 °С, ночью температура воздуха составит до +10 °С. В пятницу, 17 июня, по прогнозу синоптиков, преимущественно дожди, температура днем — до +24 °С, ночью — до +10 °С.