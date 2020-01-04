04.01.2020
16:33
1213
Погода
В Якутске ожидается аномальное потепление
«И на нашей улице настал праздник» — так могут сказать сами себе жители города Якутска. И повод для радости есть — да еще какой!
Воздух в Якутске на следующей недели обещает прогреться до -20°с! Вот это «Крещенские морозы»!
Но радость продлиться недолго — все общает вернуться на круги своя, уже к концу следующей недели.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.01.2020
0
04.01.2020
199
04.01.2020
649
04.01.2020
642
04.01.2020
1571
03.01.2020
1444
03.01.2020
1462
03.01.2020
14994
03.01.2020
1574
03.01.2020
2638
03.01.2020
5009
03.01.2020
2130
03.01.2020
1380
03.01.2020
1812
03.01.2020
944
03.01.2020
1999
03.01.2020
706
03.01.2020
571
03.01.2020
881
03.01.2020
12915
03.01.2020
1624
03.01.2020
658
03.01.2020
1962
03.01.2020
1143
03.01.2020
440
03.01.2020
661
03.01.2020
12006
03.01.2020
3091
03.01.2020
342
03.01.2020
1384
03.01.2020
2703
02.01.2020
1913
02.01.2020
1534
02.01.2020
1584
02.01.2020
3276
02.01.2020
2588
01.01.2020
2614
01.01.2020
12882
01.01.2020
4924
01.01.2020
6659
01.01.2020
2392
31.12.2019
1552
31.12.2019
6929
31.12.2019
3679
31.12.2019
7057
31.12.2019
1304
31.12.2019
1961
31.12.2019
11661
31.12.2019
6879
ТОП НОВОСТИ
03.01.2020
17855
03.01.2020
13212
01.01.2020
12937
03.01.2020
12179
31.12.2019
11677
31.12.2019
7071
31.12.2019
6945
31.12.2019
6898
01.01.2020
6679