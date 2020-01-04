04.01.2020
16:33
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Погода

В Якутске ожидается аномальное потепление

«И на нашей улице настал праздник» — так могут сказать сами себе жители города Якутска. И повод для радости есть — да еще какой!

Воздух в Якутске на следующей недели обещает прогреться до -20°с! Вот это «Крещенские морозы»!

Но радость продлиться недолго — все общает вернуться на круги своя, уже к концу следующей недели.

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