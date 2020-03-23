23.03.2020
13:19
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Погода

В Якутске ожидается аномальная погода

Якутское УГМС сообщает:

Прогноз погоды на текущий день 23 марта в г. Якутске

с 09 ч до 21 ч 23/03

Преимущественно без осадков, ветер южный 3-8 м/с, вечером 6-11 м/с, температура воздуха днем -1-3°.

Также, по данным GISMETEO в Якутске днем 24 марта ожидается +2°. А затем 25 марта днем будет похолодание до -10°.

Источник: По материалам открытых источников и Якутской УГМС.
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