В Якутске ожидается аномальная погода

Якутское УГМС сообщает: Прогноз погоды на текущий день 23 марта в г. Якутске с 09 ч до 21 ч 23/03 Преимущественно без осадков, ветер южный 3-8 м/с, вечером 6-11 м/с, температура воздуха днем -1-3°. Также, по данным GISMETEO в Якутске днем 24 марта ожидается +2°. А затем 25 марта днем будет похолодание до -10°.

Источник: По материалам открытых источников и Якутской УГМС.

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